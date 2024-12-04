شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يؤكد دعمه وقف إطلاق النار في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان تطور إيجابي؛ لكن يتعين احترامه والبناء عليه لخلق الظروف الملائمة للحفاظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي عقب مباحثاتهما، إن المغرب يشيد بكل الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في لبنان، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الأراضي والشعب اللبنانيين.

وأشار بوريطة الى أن المبادرات الدولية لخلق الاستقرار في لبنان "مهمة"، معربا عن آمله في أن يتم احترام إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، بعد "تسجيل خروقات في تطبيقه من قبل الأطراف".

كما أعرب الوزير عن أمله في أن يمكن وقف إطلاق النار من فتح مسار لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشأن جنوب لبنان، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية اللبنانية بما يسهم في تدعيم أمن وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد بوريطة على أن بلاده، بقيادة الملك محمد السادس، تدعم الوحدة الترابية للبنان وسيادته على أراضيه"، مؤكدا أن استقرار لبنان أساسي ومهم من أجل الحفاظ على وحدته وتعزيز أمن وسلامة شعبه.

وأكد المسؤول المغربي على ضرورة حل القضية الفلسطينية؛ لأنه "السبيل الأمثل لإيجاد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح بوريطة أن تعزيز أمن واستقرار المنطقة "لا يمكن أن يكون إلا عن طريق حل القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".