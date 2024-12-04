شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يعلق على عرض قطر الجديد للمساعدة فى إجراء مفاوضات حول أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العديد من الدول أعلنت استعدادها لتوفير أراضيها لإجراء مفاوضات حول أوكرانيا، بما في ذلك قطر، التي تعرب روسيا عن امتنانها لها.

وقال بيسكوف لصحيفة "إزفيستيا": "العديد من الدول تعلن استعدادها لتقديم أراضيها لاستضافة المفاوضات. وفي الواقع، قطر نشطة للغاية فيما يتعلق بخدمات الوساطة في مجموعة متنوعة من القضايا، وتقوم بذلك بشكل فعال. كما أن علاقاتنا الثنائية مع قطر تتطور بشكل ممتاز. ونحن ممتنون لجميع الدول على حسن النية، بما في ذلك قطر".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري الخميس الماضي بأن الدوحة تجري مفاوضات لتوسيع الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بعد نجاح لم شمل دفعة جديدة من الأطفال مع عائلاتهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح مبادرته للحل السلمي للنزاع في أوكرانيا قائلا: "ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور، وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا"،

وأضاف أنه يتعين على كييف بالإضافة إلى ذلك أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو"، وتنزع سلاحها، وتتخلص من التوجهات النازية، فضلا عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية. وأشار بوتين كذلك إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.