شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى يؤكدان استمرار التنسيق والتعاون إزاء التحديات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، استمرار التنسيق والتعاون إزاء التحديات الإقليمية والقضايا المشتركة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء ،خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع كالاس،حيث هنأها على توليها منصبها الجديد، وبحث معها سبل تعزيز علاقات الشراكة الراسخة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.



وأكّد الصفدي وكالاس،خلال الاتصال، أهمية العلاقات الأردنية - الأوروبية والحرص على زيادة التعاون والتنسيق.

وكانت "كالاس" تولت مسؤولياتها ممثلة عليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خلفاً لجوزيب بوريل.