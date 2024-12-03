بالصور- سعر خيالي لإطلالة ساندرا رزق في أحدث ظهرو لها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق على الجمهور بلوك مميز، من خلال مجموعة صور مميزة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وكانت ترتدي توب واسع مع سروال جينز واسع ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت ساندرا بيدها حقيبة Hermès وضل سعرها إلى 24,500 دولار، و إنتعلت بقدمها حذاء من دار أزياء loewe وصل سعره إلى 790 دولار، كما ووضعت بيدها ساعة من F.P.Journe بسعر 29,324 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

