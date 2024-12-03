طقس خريفي مستقر حتى ظهر الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى ظهر يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق دول البلقان والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة، برق ورعد، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يستقر الطقس تدريجياً.

وحذرت تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٧٠٠ متر. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت ٤ و ١٤ في زحلة وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٦٠كلم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الخميس: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث عواصف رعدية خاصة خلال الفترة الصباحية تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق ، تنحسر الأمطارتدريجياً اعتباراً من المساء ويتحول الطقس الى غائم جزئياً.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.