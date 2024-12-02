5600 زيارة تفتيشية صحية بالباحة

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 5605 زيارات تفتيشية صحية، خلال نوفمبر الماضي، أسفرت عن تحرير 454 مخالفة للإجراءات الصحية، و13 إنذارًا، وإغلاق 8 محال، ومصادرة 729 كيلوجرامًا.

وأكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.