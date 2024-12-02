توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الصحفيين بمكة وكلية جدة العالمية للتدريب والتطوير 

أبرم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم مع كلية جدة العالمية لتنظيم الدورات التدريبية الإعلامية والقانونية التطويرية المشتركة بين الطرفين بحضور عميد كلية جدة العالمية الدكتور طارق فؤاد حمدي

ووقع على مذكرة التفاهم والتعاون مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي والمدير العام لكلية جدة العالمية الاستاذ يزيد محمد الطيب التونسي و بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة ومنسوبي الكلية بجدة .

وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد الإحيوي بأن هذه المذكرة تأتي ضمن شراكات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة للمرحلة التطويرية المستقبلية مشيرا الى أنه سيتم التركيز على الجانب التدريبي التطويري المشترك ومشيدا بما تتميز به كلية جدة العالمية في المجال التدريبي المتعدد .

والى ذلك أوضح المدير العام لكلية جدة العالمية الاستاذ يزيد محمد الطيب تونسي أهمية الشراكة والتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ومردودها الإيجابي والبناء للطرفين

ومشيرا الى أن كلية جدة العالمية تسعى لأن تكون المؤسسة التعليمية الرائدة اقليمياً في جودة التعليم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية، من خلال توفير بيئة تعليمية جاذبة وكفاءات بشرية محفزة وبرامج أكاديمية متميزة وتعزيز البحث العلمي والشراكة المجتمعية وفقاً للمعايير الوطنية والعالمية لإعداد قادة المستقبل ورواد الأعمال.

ولفت الى أن الكلية تقدم درجة البكالوريوس في الأقسام الأكاديمية المتمثلة في إدارة الأعمال والتصاميم وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والهندسة والسياحة والسفر، و القانون، كما تقدم ماجستير إدارة الأعمال.