شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: بنك المعرفة شهد طفرة كبيرة ويصدر المعرفة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الوزارة دائما تتشارك مع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في عرض وحل المشكلات بمنتهى الشفافية وهدفنا جمعياً تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة أمل عصفور، بشأن عدم وجود خطة واضحة لوزارة التعليم العالى بخصوص برنامج (الماجستير والدكتوراه المهنية) التى تتم فى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وتابع الوزير، قائلاً: الدكتوراة المهنية ليست خطأ ولكن المشكلة في التطبيق، وأكد أن بنك المعرفة المصري حدثت به طفرة كبيرة، وأن منظمة اليونسكو اعتمدت بنك المعرفة في المركز الأول كمنصة علمية معرفية متكاملة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن بنك المعرفة ينتج المعرفة وأصبح يصدرها، لافتا إلى أنه يتم عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من بنك المعرفة.

وأشاد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى للجامعات والذى يؤكد أن الدكتوراة المهنية يجب أن تركز على الجانب التطبيقى لرفع المهارات المهنية للطالب لمساعدته على النجاح فى مهنته، أما الدكتوراة الأكاديمية فهى تركز على الجانب الأكاديمي ومهارات البحث العلمي التي تساعد الحاصل عليها على التدريس والبحث، ويجب الاهتمام بهما دون الخلط بينهما لأنهما يختلفان فى الأهداف وطريقة الإعداد والبحث.



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