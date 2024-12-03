شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: علاقاتنا مع الإمارات مبنية على الاحترام والدعم المتبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خلال احتفالية سفارة الإمارات بمناسبة اليوم الوطنى الـ53؛ إن هذا اليوم يمثل يوم فخر لنا جميعا فقد أصبحت الإمارات نموذجا في التطور والتنمية.

وأضاف عبد الغفار أن لدينا علاقات أخوية تطورت بمرور الوقت لتصبح من أقوى العلاقات، والتعاون بين البلدين مبنى على الاحترام المتبادل والدعم المتبادل ولطالما كانت مصر حليفا قويا للإمارات وبالمثل الإمارات تعد شريكًا مهما لمصر ونتطلع لمستويات أعلى من التعاون.

وتابع: أننا نفخر بوجود الإمارات حليفا نحو بناء مستقبل أفضل لشعوب البلدين والمنطقة، ولم ننسَ الكلمات الرائعة التى وصف بها الشيخ زايد آل نهيان مصر ودائمًا يشيد بمكانتها في الوطن العربي.

وقد احتفلت سفارة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، مساء اليوم الاثنين، وذلك بحضور وزير المالية كريم كوجك والوزير خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتى ، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية القانونية، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد وعدد الدبلوماسيين والسفراء والإعلاميين وكبار الشخصيات.

تخلل الحفل فقرات فنية تستعرض التراث الفنى الشعبى فى دولة الإمارات كما أقيم معرض يستعرض الحرف التراثية المميزة للدولة مثل السعفيات والتلى إضافة إلى المأكولات الشعبية مثل اللقيمات. كما حرص الإماراتيون والإماراتيات على ارتداء الزي الرسمى للدولة.

وأقامت الإمارات على مدى يومين احتفالات مبهجة ، بمناسبة العيد الوطنى الـ53، الذى يمتد الاحتفال به يومين، و يمثل ذكرى قيام اتحاد الدولة فى 2 ديسمبر 1971، عندما اتحدت ست من الإمارات السبع الحالية لتشكيل دولة واحدة، وانضمت رأس الخيمة بعد بضعة أشهر في فبراير عام 1972.

وتزينت شوارع الدولة بالأعلام والإضاءات تعبيرا عن بهجة هذا اليوم ، كما أطلقت الألعاب النارية ، بالتزامن مع مجموعة من الفعاليات الرسمية والشعبية التى تظهر التنوع الثقافي الغني في الدولة، ويحرص أبناء الإمارات على ارتداء الأزياء التراثية المميزة فى هذا اليوم.



خلال الاحتفال



التراث الإماراتي



جانب من الاحتفال



سفيرة الامارات



