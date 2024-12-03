من هو اللاعب الوحيد الذي رفض "شارة المثلية" في دوري انكلترا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال نادي إيبسويتش تاون أحد أندية الدوري الانكليزي الممتار "البريميرليغ" إن قائده المصري سامي مرسي الشهير بـ"سام مرسي" رفض ارتداء شارة "قوس قزح" الخاصة بالمثليين خلال مباراة الفريق أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت بسبب "معتقداته الدينية".

وبذلك أصبح سام مرسي هو القائد الوحيد من بين جميع قادة أندية البريميرليغ ويبلغ عددهم 20، الذي رفض الشارة، وسط اهتمام لافت من الصحافة اللندنية والعالمية، بما أقدم عليه، كما جذب تصرفه أنظار الملايين في المنطقة العربية، كما أن النادي الذي يلعب له سام مرسي، احترام رغبته في عدم ارتداء الشارة، ولم يعاقبه كما تفعل بعض الأندية، ولم يطلب منه الظهور بالشارة على غير رغبته ومعتقداته.

وكعادتها في السنوات الأخيرة أظهرت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز دعمها لإدراج مجتمع المثليين LGBTQ+ في الرياضة من خلال المشاركة في حملة Rainbow Laces التي تنظمها مؤسسة Stonewall في الفترة ما بين 29 تشرين الثاني (نوفمبر) و5 كانون الأول (ديسمبر).

ومع ذلك، اختار الدولي المصري مرسي، 33 عاما، عدم ارتداء شارة القيادة في الخسارة 0-1 أمام فورست - ويستضيف إيبسويتش أيضا كريستال بالاس خلال نفس حملة دعم المثليين يوم الثلاثاء.

وأكد إيبسويتش التزامه "بأن يكون كيان يرحب بالجميع وبمعتقدات الجميع"، لكنه أضاف أنه يحترم قرار لاعب الوسط المصري مرسي.

وقال إيبسويتش في بيان يوم الاثنين: "نحن ندعم حملة Rainbow Laces للدوري الإنكليزي الممتاز ونقف مع مجتمع LGBTQ + في تعزيز المساواة والقبول".

"خلال حملة هذا العام، زار أعضاء الفريق الأول للرجال والنساء في النادي جلسة كرة القدم الأسبوعية LGBTQ+ التي نظمتها مؤسستنا، بينما قدم النادي أيضًا تعهدًا مشتركًا بالتضامن والشمول جنبًا إلى جنب مع نوتنغهام فورست قبل مباراة يوم السبت.

"ومن المقرر تنفيذ مجموعة من المبادرات الإضافية حول مباراة الثلاثاء على أرضنا أمام كريستال بالاس، بما في ذلك الاستيلاء على شاشة الملعب الكبيرة في اللحظات التي تسبق انطلاق المباراة.

"وفي الوقت نفسه، فإننا نحترم قرار قائدنا سام مرسي، الذي اختار عدم ارتداء شارة الكابتن التي تحمل شعار قوس قزح، بسبب معتقداته الدينية."

من هو سام مرسي؟

هو سامي سيد مكاي سيد مرسي، مواليد 10 كانون الأول (سبتمبر) 1991 في ولفرهامبتون بانكلترا، والده سيد مكاوي هاجر من مصر والتقى بوالدته كارين في إنكلترا، التقيا أثناء العمل في محل بيتزا واستمرا في بناء محفظة عقارية معًا.

سام مرسي يلعب كلاعب خط وسط دفاعي لنادي إيبسويتش تاون في الدوري الإنكليزي الممتاز ، وهو قائد الفريق، كما أنه يلعب لصالح منتخب مصر، ومثل مصر دولياً في 9 مباريات.

وُلِد مرسي ونشأ في إنكلترا، وانضم إلى فريق شباب بورت فايل في عام 2008، وفاز بأول مباراة له في شباط (فبراير) 2010، وتحول إلى لاعب محترف في النادي في الصيف.

أثبت نفسه في مع الفريق الأول في 2010-2011، وبعد ذلك حصل على عقد لمدة عامين . ساعد النادي في تأمين الصعود من دوري الدرجة الثانية في 2012-2013.

انضم إلى تشيسترفيلد في صيف 2013 ولعب للنادي في نهائي كأس الدوري الإنكليزي عام 2014 ، مما ساعدهم على الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية في 2013-2014.

تم بيعه إلى ويجان أثليتيك في شتاء 2016 وساعد النادي على الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى في 2015-2016.

انضم إلى بارنسلي على سبيل الإعارة في صيف 2016، وهبط ويجان من دوري الدرجة الأولى عند عودته إلى النادي، ومع ذلك، أصبح لاعبًا رئيسيًا في الفريق الأول حيث ضمنوا عودة فورية بالفوز بلقب الدوري الدرجة الأولى مرة أخرى في 2017-2028.

تم اختياره كأفضل لاعب في ويجان لموسم 2019-2020 وانضم إلى ميدلسبره في أيلول (سبتمبر) 2020 .

تم بيعه إلى إيبسويتش تاون في صيف 2021، وساعد النادي على تأمين الصعود من الدوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-23 وقاد الفريق إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في العام التالي، وهو الآن يقدم أحد أفضل مواسمه، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لم يقرر بعد إعادته إلى صفوف المنتخب، وسط ضجة جماهيرية كبيرة، حيث تطالب الجماهير المصرية بضرورة وجوده مع صلاح ومرموش وعبدالمنعم وبقية الأسماء المحترفية في الدوريات الأوروبية الكبرى.