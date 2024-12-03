شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: حضور جيد لـVAR فى القرارات المثيرة للجدل بمباراة الزمالك والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الـVAR ضرب موعدا للظهور المبكر والمؤثر طبقا للبروتوكول فى مباراة غزل المحلة والزمالك التي أقيمت مساء الإثنين في ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري Nile وانتهت بفوز الأبيض 4/ 0.

وقال عقل، إن الـ"VAR" تدخل بشكل جيد واستدعى حكم المباراة محمود بسيونى إلى شاشة المراجعة ليعود ويشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب المحلة يحيى زكريا للعب بقوة زائدة مع لاعب الزمالك أحمد ايشو في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء في قرار صحيح فنيا وإداريا طبقا للقانون بعد التدخل الصحيح من الـVAR.

وأضاف عقل: الغريب أن محمود بسيوني حكم المباراة احتسب المخالفة بقرار فنى فقط لولا استدعاء حكم الـ"VAR" له لمراجعة اللعبة طبقا للبروتوكول، تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، أبرزها عندما أصدر قرارا بركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك لصالح حسام أشرف في الدقيقة 70 وأكد الـVAR صحة القرار.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في لثلاثي الزمالك دونجا وناصر منسى وحسام عبد المجيد، كما أنذر أحمد عيد المدير الفني للمحلة؛ للاعتراض على قرار طرد يحيى زكريا.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشار الثنائي إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة بشكل جيد وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، فيما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد خلال اللقاء وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

ثنائى الـVAR تعاونا مثمر مع الحكم طبقا للبروتوكول ومراجعة صحيحة لكل القرارات المؤثرة خلال اللقاء.