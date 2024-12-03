شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 2 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 - 12 - 2024، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فوز الزمالك على المحلة برباعية وارتقاؤه إلى وصافة الدورى المصرى، وعودة إمام عاشور لاعب الأهلى للتدريبات الجماعية لأول مرة منذ الإيقاف.

الزمالك يقسو على غزل المحلة برباعية فى عقر داره ويرتقى لوصافة الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 4 - 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile". وزير الرياضة يكرم منتخب الشباب ويُهدى مجلس اتحاد الكرة درعا فى نهاية مدته.. صور وزير الرياضة يكرم منتخب الشباب ويُهدى مجلس اتحاد الكرة درعا فى نهاية مدته.. صور حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم منتخبي مصر للشباب والناشئين، مواليد 2005 و2008 بعد نجاحهما في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقرر لهما العام المقبل.

إمام عاشور يشارك فى مران الأهلي الجماعي لأول مرة منذ أزمة الاستبعاد

عاد إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى للانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه صباح اليوم الاثنين بانتهاء عقوبته.

الأهلي يستعيد جهود طاهر محمد طاهر أمام أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المقبلة.

فاركو يهزم بتروجت بثنائية ويصعد للمركز الخامس فى الدوري

حقق فريق فاركو فوزا مهما على بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى يهزم بيراميدز بهدف الشامي ويعتلى صدارة الدورى بـ10 نقاط.. فيديو

فاز فريق المصرى البورسعيدى على بيراميدز بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile". الأهلي ينهي إجراءات سفر وسام أبو علي وداري تحسبا لمرافقة البعثة لجنوب أفريقيا

أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إجراءات سفر الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري لاعبي الفريق، تحسبا لسفرهما مع البعثة إلى جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.