شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: نفسى التعامل مع الأجهزة الفنية يكون سواسية والان مع تفاصيل الخبر

عبر أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة عن حزنه لهزيمة فريقه برباعية أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة في الجولة الرابعة بالدوري، قائلا: "أبارك للزمالك وظروف المباراة تغني عن أي كلام".

وقال عبد الملك، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تعرضنا لحالة طرد في أول دقيقة ولا أعلم تفاصيل الحالة، وأتمنى أن يكون التعامل مع الأجهزة الفنية سواسية، وكذلك طبيعة الحديث مع لاعبي فريقي ليس بنفس الوضع مع لاعبي الزمالك".

وأضاف: "نلعب مع فريق كبير لديه حلول كثيرة ولديه خبرات ويلعب دائما على المكسب، وفريقنا بدأ في تحسين الأداء، ولكن في مباراة الزمالك تغير السيناريو من أول مباراة وبعد الطرد استقبلنا هدفين، وبعد ذلك حاولنا حل المشكلة حتى منتصف الشوط الثاني، كما أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك حتى احتساب ركلة جزاء، وواجهنا سوء حظ أمام الزمالك ولم نكن في يومنا".

واختتم: "فريق المحلة تم تجميعه منذ فترة قصيرة، والهزيمة من الزمالك كبيرة، ولكن لاعبي الكرة قد لا يكونون في يومهم، وهي مباراة بثلاث نقاط وخسرناها، حتى لو لم نقدم المستوى المطلوب داخل الملعب، وهدفنا بقاء غزل المحلة في الدوري الممتاز والظهور بمستوى طيب".