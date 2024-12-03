شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعم حسام حسن: التهديد بعدم ضم اللاعبين لمنتخب مصر مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعمه لكافة المنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها المنتخب الأول الذي يقوده حسام حسن المدير الفني.

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات تليفزيونية: "دعم المنتخبات الوطنية واجب وفرض على كافة الأندية، الدولة تدعم الأندية وفي النهاية نسمع تصريحات عن التهديد بضم اللاعبين للمنتخب".

وأضاف: "أي تصريحات من هذا النوع مرفوضة وسأتصدى لها بقوة، وغير مسموح بها ولا بالحديث في هذا الملف مرة أخرى".

واختتم الوزير أشرف صبحي تصريحاته قائلا: "اتحاد الكرة ينظم المسابقات المحلية لخدمة المنتخبات، ولن أسمح بإطلاق تصريحات عن رفض الأندية انضمام لاعبيها لمنتخب مصر الفترة المقبلة".