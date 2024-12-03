شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة متنوعة لوزارة الرياضة ضمن قوافل حياة كريمة فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

نظَّمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، ضمن تنفيذ سلسلة من قوافل حياة كريمة للنشء بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث اتجه قطار القوافل إلى مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتضمنت القافلة تنفيذ لقاءات حوارية تثقيفية ومساحات تفاعلية وورش عمل متنوعة حول عدد من البرامج أبرزها: "مصر .. نهج شامل لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة"، وبرنامج "إحنا مين" الهوية المصرية والحضارة الفرعونية، وتنفيذ سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والكشفية ، لقاء تثقيفي حول المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية " قيمنا من تراثنا » ، وعقد لقاء حواري مع المشاركين في البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات "ريحانة".

بدأت فعاليات القافلة بعقد لقاء تثقيفي تحت عنوان "مصر .. نهج شامل لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة"، بمشاركة الدكتورة هناء سيد حسين، محاضر التوعية البيئية بوزارة البيئة ، وتحدثت إن لدى الدولة المصرية العديد من الأهداف الطموحة على صعيد حماية البيئة والتكيف مع التحديات المناخية والتي تتجلى في الكثير من السياسات والخطط فضلا عن المشاريع الرائدة علي الأرض.

وتضيف "شرعت مصر منذ سنوات في تحويل السياسات البيئية إلى مبادرات ومشاريع لا سيما على صعيد حماية البيئة الطبيعية والتنوع البيئي واستعادة المساحات الخضراء والحفاظ على المراعي الطبيعية".

كما تضمنت الفعاليات لقاء تثقيفيا حول برنامج "احنا مين" الهوية المصرية والحضارة الفرعونية، والتأكيد على أن قيم الانتماء والمواطنة والولاء، من القيم الراسخة في المجتمع المصري، ويتم التأكيد عليها باستمرار في المناسبات الوطنية، وخلال المشاركات الداخلية والخارجية، كونها الهوية المميزة للمواطن ، وانعكاسًا لثقافته وتاريخه وولائه لقيادته وأرضه ومجتمعه.

وتضمنت فعاليات القوافل أيضًا: لقاء سفيرات البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات "ريحانة"، ودوره في توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

واشتملت الفعاليات علي تنفيذ سلسلة من الورش والمساحات التفاعلية متضمنة أنشطة متنوعة حيث قدم قصر الثقافة عروضًا فنية متنوعة، منها عروض مسرح العرائس، والزومبا، والأيروبكس، بالإضافة إلى مشاركة الفنانين التشكيليين ، أنشطة كشفية مختلفة نالت إعجاب جميع المشاركين.

وارتبطت الفعاليات بعقد لقاء حواري مع ممثلي الأزهرالشريف، والكنيسة المصرية، وبيت العائلة، وكذا تنفيذ جانب من الألعاب الترفيهية والترويحية.



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