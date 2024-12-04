شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 – 12 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 – 12 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، مهاجمان نيجيرى وهولندى مرشحان لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير.

مهاجمان نيجيرى وهولندى مرشحان لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير

تلقى مسئولو النادي الأهلي ترشيح 2 مهاجمين أجانب من أحد الوكلاء أحدهما نيجيري والآخر هولندي الجنسية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يستقر على عودة الشناوى وطاهر وعاشور لتشكيل الاهلى أمام أورلاندو بيراتس

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي على عودة الثلاثى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور للتشكيل الاساسى للفريق في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

موقف المثلوثى وناصر ماهر من مباراة الزمالك وإنييمبا النيجيري

يحاول الجهاز الطبي للزمالك تجهيز ناصر ماهر وحمزة المثلوثى للحاق بمباراة إنييمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لاعبو منتخب الشباب يستعجلون صرف مكافآت التأهل لأمم أفريقيا

طالب لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2005، من اتحاد الكرة سرعة صرف المكافآت التي وعد بها الاتحاد والتي نصت عليها اللائحة، بعد التأهل لنهائيات أمم إفريقيا.

الزمالك يواجه الرجاء المطروحي وديًا استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مباراة ودية أمام فريق الرجاء بمطروح في الحادية عشرة صباح غداً الأربعاء على ملعب النادي.

إمام عاشور يكشف استعداداته القوية للعودة لتشكيل الأهلي

كشف إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلي استعداداته القوية للعودة للتشكيل الأساسي لفريقه بعد انتهاء عقوبته وانتظامه في التدريبات الجماعية.

الإسماعيلي ينجح في تخفيض عقوبة اللاعب الجزائري بن خماسة

أصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا نهائيًا في الاستئناف المقدم من المحامي السويسري ألكسندر روفنين، وكيلاً عن النادي الإسماعيلي، ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائري محمد بن خماسة.

ميزانية نادى الزمالك ..مصروفات وإيرادات كرة القدم.. و بيع وإعارات اللاعبين

حصل الخليج 365 على ميزانية نادى الزمالك عن العام المنقضى في الفترة من يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، والتي كشفت الكثير من الأرقام و المفاجآت في مختلف القطاعات و الملفات، سواء فيما يخص إيرادات ومصروفات، وفائض وعجز، وكذلك قيمة الصفقات التي أبرمها النادي وغيرها من البنود.