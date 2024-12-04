شكرا لقرائتكم خبر عن أوفى إيجاريا يمنع الزمالك من ضم فهد المسمارى مهاجم التحدى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة ما تردد في الساعات الماضية حول دخول مسئولي النادى في مفاوضات مع فهد المسمارى مهاجم فريق التحدي الليبى، من أجل ضمه لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أنه من الصعب تفاوض الزمالك على ضم فهد المسمارى، خاصة أن اللاعب مواليد 2004 والتعاقد معه سيجبر النادى الأبيض على قيده في قائمة الفريق الأول التي لا يوجد بها سوى مكان واحد فارغ للتعاقد مع أجنبى جديد.

وفى ظل رغبة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول وتمسكه بالتعاقد مع الإنجليزى أوفي إيجاريا، سيكون من الصعب التعاقد مع فهد المسامرى لعدم وجود مكان بالقائمة لقيده، لاسيما وأنه لا نية لدى مسئولي النادى للاستغناء عن أي لاعب أجنبى بالفريق في الوقت الحالي.

وكان مسئولو نادى الزمالك أرسلوا عرضًا ماديًا للإنجليزي أوفي إيجاريا مقابل التوقيع للقلعة البيضاء لمدة 6 أشهر، ومن المنتظر أن يصل أوفي إيجاريا إلى القاهرة خلال أيام، فى حال الموافقة على العرض المادي المقدم من الزمالك، من أجل توقيع العقود بشكل رسمى والخضوع لبرنامج تأهيلى لحين حلول فترة الانتقالات والانضمام للفارس الأبيض.

وكان هناك تخوف من مسئولى نادي الزمالك من فشل صفقة أوفى إيجاريا الناتج عن ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، لكنهم وافقوا على التوقيع معه لمدة 6 أشهر حتى يكون فى هذه المدة تحت التقييم، إلا أن اللاعب يرغب فى التوقيع لمدة موسم الأمر الذى أثار الخلاف بين الطرفين.