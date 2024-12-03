شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث المراجعة الشاملة لمراكز الشباب من حيث التشغيل والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتحسين الأداء وتعزيز التنمية البشرية، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً لمناقشة المراجعة الشاملة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تقييم أداء هذه المراكز من حيث التشغيل والتطوير، بما يتناسب مع مستهدفات الدولة المصرية في مجالات الشباب والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مراكز الشباب تمثل محوراً أساسياً في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، وأهمية إشراك الشباب في عملية اتخاذ القرار لضمان تلبيتها لمتطلباتهم.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بضرورة العمل علي زيادة العضويات داخل مراكز شباب وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطط المستقبلية لتطوير المراكز، بما في ذلك تحديث المنشآت وتوفير البرامج التدريبية المتنوعة التي تلبي احتياجات الشباب، وتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية، والفرص الاستثمارية داخل مراكز الشباب.