اخبار الرياضه

وزير الرياضة يبحث المراجعة الشاملة لمراكز الشباب من حيث التشغيل والتطوير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يبحث المراجعة الشاملة لمراكز الشباب من حيث التشغيل والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب رامى ناجى - ياسمين يحيى

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 06:54 م

في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتحسين الأداء وتعزيز التنمية البشرية، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً لمناقشة المراجعة الشاملة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تقييم أداء هذه المراكز من حيث التشغيل والتطوير، بما يتناسب مع مستهدفات الدولة المصرية في مجالات الشباب والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مراكز الشباب تمثل محوراً أساسياً في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، وأهمية إشراك الشباب في عملية اتخاذ القرار لضمان تلبيتها لمتطلباتهم.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بضرورة العمل علي زيادة العضويات داخل مراكز شباب وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطط المستقبلية لتطوير المراكز، بما في ذلك تحديث المنشآت وتوفير البرامج التدريبية المتنوعة التي تلبي احتياجات الشباب، وتعزيز الأنشطة والثقافية، والفرص الاستثمارية داخل مراكز الشباب.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا