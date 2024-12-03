شكرا لقرائتكم خبر عن صلح محمد الشناوى وإمام عاشور فى الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الأهلي صباح اليوم الإثنين تصالح إمام عاشور مع زميله محمد الشناوي قائد الفريق، على خلفية الأزمة التي حدثت بينهما داخل غرفة الملابس عقب نهاية مباراة فريقهما أمام استاد أبيدجان الإيفواري في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص إمام عاشور على تصفية الأجواء مع الشناوي بعد المشادة التي وقعت بينهما يوم مباراة استاد أبيدجان، لينتهي فصل الأزمة بين الطرفين، بعد تقبل عاشور للعقوبة الموقعة عليه والاعتذار للجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي.

وشارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء عقوبته بالتدريب منفرداً، على خلفية أزمته الأخيرة بالقلعة الحمراء، ونشر الحساب الرسمي للأهلي جانباً من التدريبات شهدت مشاركة إمام عاشور.

وانتهت عقوبة إمام عاشور بالتدريب منفرداً بسبب أزمته الأخيرة، بينما حدد الجهاز الفني لـ فريق الكرة بالأهلي بقيادة مارسيل كولر الأربعاء المقبل موعداً للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس يوم 7 ديسمبر الجاري فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.

واشتعلت نيران أزمة إمام عاشور بعدما أبدى اللاعب غضبه من استبعاده من المشاركة، سواء أساسيًا أو كبديل فى لقاء استاد أبيدجان الذى انتهى بفوز الأهلى برباعية، ليطالبه قائد الفريق محمد الشناوى بعدم افتعال المشاكل ليحتدم الموقف بين الثنائي.

أعلن النادى الأهلى تغريم إمام عاشورمليون جنيه، بسب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته فى اللقاء.



الشتاوي مع عاشور



الشناوي وعاشور