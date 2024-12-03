الامارات | محمد بن راشد: الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد لوحة وطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ53 في مدينة العين، بأنه لوحة وطنية فنية تليق بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم وأخي رئيس الدولة والشيوخ وشعب الإمارات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ53 في مدينة العين.. لوحة وطنية فنية تليق بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف سموّه: «شكرنا وتقديرنا للقائمين على تصميم وتنفيذ وإخراج الحفل الوطني الأجمل في الدولة، وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد وفريق عملها المبدع. رسمتم فرحة.. وصنعتم سعادة.. واستذكرنا معكم رجالاً ولحظات لا تُنسى في تاريخ الإمارات».