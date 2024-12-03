شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يصل إلى السعودية في زيارة تستمر 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية في إطار زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام. ذكرت ذلك قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم الإثنين.



ويتضمن جدول أعمال الزيارة إجراء محادثات موسعة بشأن العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين، والتركيز على جوانب اقتصادية وثقافية وبيئية، بجانب مجريات الأحداث في المنطقة والعالم، والمشاركة في قمة "المياه الواحدة".