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الرئيس الفرنسي يصل إلى السعودية في زيارة تستمر 3 أيام

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القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية في إطار زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام. ذكرت ذلك قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم الإثنين.


ويتضمن جدول أعمال الزيارة إجراء محادثات موسعة بشأن العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين، والتركيز على جوانب اقتصادية وثقافية وبيئية، بجانب مجريات الأحداث في المنطقة والعالم، والمشاركة في قمة "المياه الواحدة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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