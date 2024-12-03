شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم الأحد لمناقشة العدوان الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد دورة غير عادية يوم الأحد المقبل؛ بناء على طلب دولة فلسطين وحظي بتأييد معظم الدول العربية؛ لمناقشة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وقال العكلوك - في تصريح - إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي متابعة لقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي، بهدف تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما يقرب من 14 شهرا متواصلة، وامعان العدوان الإسرائيلي الغاشم في ارتكاب مجازر دموية بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، وتهديدات وزراء في حكومة الاحتلال بتقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، وجرائم التهجير القسري والتجويع التي تنفذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضتها إسرائيل في القطاع.