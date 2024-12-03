شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فرنسا وولى عهد السعودية يدعوان إلى انتخابات رئاسية عاجلة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، إلى إجراء انتخابات رئاسية في لبنان، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ هناك.



وجاء في بيان صادر عن مكتب ماكرون عقب اجتماعهما في اليوم الأول من زيارة الرئيس الفرنسي التي يجريها إلى السعودية: "دعيا معًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بهدف جمع اللبنانيين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لاستقرار وأمن البلاد".

وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تتجه الأنظار في البلاد إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يرى الجميع أنه بات أولوية في هذه المرحلة، بيد أن توافقا حول اسم الرئيس لا يزال غائبًا.



ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، في 9 يناير المقبل عند الساعة 11، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.