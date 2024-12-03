وليد العطار: لجنة الانضباط ستصدر قراراتها الأسبوع الجارى وميزانية الاتحاد متوازنة

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القاهرة - سامية سيد - أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم، أن لجنة الانضباط ستصدر قراراتها الأسبوع الجارى، وميزانية اتحاد الكرة متوازنة لنا فلوس وعلينا مديونيات.

وقال وليد العطار فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "تكريم منتخب الناشئين والشباب كانت لافتة رائعة من وزير الرياضة أشرف صبحى، وهو دائما يدعم المنتخبات فى كل وقت وهو دائما معانا فى كل خطوة ونقدمه على مجهوده ودعمه الدائم".



وأضاف: "شكر وزير الرياضة لـ جمال علام وأعضاء المجلس السابق على الأداء الجيد فى السنوات الماضية بعد تتويح منتخب الناشئين وتأهل منتخب الشباب وتأهل المنتخب الأول لأفريقيا ومتصدرين تصفيات كأس العالم".



وتابع: "أى مؤسسة بيكون عندها مصروفات ومدخلات، واتحاد الكرة حاليا عنده 5 منتخبات 2005، 2006، 2007، 2008، والمنتخب الوطنى، واتحاد الكرة له 700 مليون جنيه وعليه 700 مليون جنيه، وهناك لجان تعمل فى الاتحاد ولها مصروفات".



وأوضح: "عقد البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لفريق 2005 به أكثر من شرط وهو ممتد لمدة 4 سنوات، ولكن هناك أوقات للتقييم وهناك شروط تمنح اتحاد الكرة الحق فى إيقافه".



وتابع: "لم تتم مناقشة مصير علاء نبيل فى اجتماع اتحاد الكرة الأخير، وهذا راجع لمجلس اتحاد الكرة الجديد".

وأضاف: "لجنة الانضباط ستصدر قراراتها الأسبوع الجارى، من أجل منح المجلس الجديد الأمور من البداية وإنهاء كل الأمور المتعلقة بالفترة الماضية".