شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وليد صادي، وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، المقرر انعقادها صباح الأربعاء.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكان في استقبال السيد وليد صادي لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتأتي مشاركة وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الجزائري في الجمعية العمومية للكاف، في إطار حرص الجزائر على دعم الجهود الرامية إلى تطوير كرة القدم الأفريقية.

من جانبه، عقد المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عدة اجتماعات اليوم الاثنين مع رؤساء الاتحادات المحلية وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف، على هامش فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المقامة حاليا في مصر.

والتقى أبوريدة وداني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي، أحمد ولد يحيي رئيس الاتحاد الموريتاني، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، وعددا من رؤساء اتحادات غرب وجنوب أفريقيا لبحث عدد من الملفات المهمة.