الامارات | «الوطني للأرصاد»: انخفاض الحرارة 6 درجات خلال ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن ديسمبر آخر أشهر فصل الخريف، ويبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير من الشهر، وتحديداً في اليوم الـ23، ومناخياً يعد ديسمبر أحد أشهر الشتاء، وتنخفض فيه معدلات الحرارة العظمى والصغرى من ثلاث إلى ست درجات عن شهر نوفمبر.

وتوقّع المركز أن تتأثر الدولة بالمرتفع السيبيري الممتد من الشمال، مصطحباً معه رياحاً شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أحياناً.

كما توقّع المركز أن تزداد الرطوبة النسبية خصوصاً في الصباح الباكر، نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيّئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف.

وعرض المركز، خلال نشرته الشهرية عن الطقس، إحصاءات مناخية، وسجلات تاريخية للمناخ خلال أشهر ديسمبر الماضية من حيث درجات الحرارة، حيث راوح متوسط درجة الحرارة بين 17.7 و21.8°م، ومتوسط الحرارة العظمى بين 21.7 و27.4 °م، ومتوسط الحرارة الصغرى بين 12.9 و17.4 °م، وأعلى درجة حرارة 37.0 °م سجلت في سويحان سنة 2016، وأقل درجة حرارة على جبل جيس في 2004 وبلغت -0.7 °م.

وبالنسبة للرياح، فإن متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، وأعلى سرعة 87 كم/س في مكاسب سنة 2019، وأعلى هبة رياح 87 كم/س في مكاسب سنة 2019.

وبالنسبة للرطوبة، سجل متوسط الرطوبة النسبية خلال الشهر 63%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى بين 79 و90%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى بين 32 و49%.

وبالنسبة للضباب، كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية في 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب وخمسة أيام للضباب الخفيف.

وبالنسبة للأمطار كانت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر 208.4 ملم على ضدنا في 2006.