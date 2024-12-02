شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة القاهرة تعلن عن حاجتها لـ 148 طبيبا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مستشفيات جامعه القاهرة عن حاجتها إلى تعيين 148 طبيبا مقيم عن طريق الإعارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف ما يلي :-



1-يكون التعيين فى وظيفة الطبيب المقيم عن طريق الاعارة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016

2-يعين الأطباء المقيمون من بين خريجى الكلية الحاصلين على تقدير (جيد جدا ) على الاقل فى درجة البكالوريوس فى الطب و الجراحة من الجامعة المانحة لدرجة البكالوريوس بالنسبة للطبيب المقيم الاساسى و من اى جامعة لغير الطبيب الاساسى و يشترط الا يقل تقديره فى مادة التخصص عن تقدير (جيد جدا ) فأن لم يوجد من المتقدمين من حصل على تقدير ( جيد جدا ) فى مادة التخصص فيجوز ترشيح احد الحاصلين على تقدير ( جيد) فيها و ذلك فى كل سنة تخرج على حدة ( دور اول – دور ثانى ) على ان يطبق هذا ابتداء من خريجى العام الدراسى 2023/2024

3- أن يكون قد أمضى - امتياز التدريب ( التدريب الاجبارى ) وحصل على شهادة اتمام التدريب الاجبارى من المستشفيات الجامعية التابعة له كليه التخرج و ان لا يكون قد وقع عليه جزاءات مخلة باداب و شرف المهتة خلال فترة امتياز التدريب (التدريب الاجبارى)

4-يشترط التعين الا يكون تم ترشيحه فى وظيفة طبيب مقيم فى تخصص اخر او سبق له شغل وظيفة طبيب مقيم بالمستشفيات فى التخصص المعلن عنه او فى تخصص اخر او معيد بكليه الطب فى اعلان سابق و لم يتسلم وظيفته او تنازل عنها , وان لا يكون قد سبق تعيينه بوظيفة طبيب مقيم او معيد وما زال يعمل بها او استقال منها

5-تتعهد الطبيبات عند التقدم لشغل وظيفة طبيب مقيم بتخصص التخدير و الاشعة التشخيصية بالعمل فى هذة التخصصات رغم علمهن بالاضرار التى قد يسببها التخدير او التعرض للاشعة على الحوامل

المستندات المطلوبة:

شهادة التخرج بالدرجات ( أصل )

شهادة الامتياز ( أصل)

شهادة الميلاد بالحاسب الالى ( أصل )

تصريح مزاولة المهنة ( أصل )

الموقف من التجنيد

موافقة جهة العمل

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي



تقدم الطلبات باليد باسم أد/المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة إلى قسم شئون الأطباء بإدارة الموارد البشرية بمستشفيات جامعة القاهرة الدور الخامس بالمركز القومي للسموم (القصر العينى ) شارع السرايا نهاية كوبرى الجامعة