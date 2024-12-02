قماطي: تصريح ترامب لا معنى له ويخالف السياسات الأميركية ويخالف الوعود التي أطلقها

اشار نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي الى اننا نرى التناقض في السياستين الأميركية والإسرائيلية وبعض السياسة الأوروبية لجهة مطالبتهم بفصل الجبهات والآن يتم ربط إطلاق سراح الاسرى في غزة بجبهة لبنان.
وشدد قماطي في حديث لـ "الجديد" الى ان تصريح الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا معنى له ويخالف السياسات الأميركية ويخالف الوعود التي أطلقها. واكد بان حزب الله قوي جداً في الحضور السياسي وفي مقاومته، ولسنا بحاجة لأي عمل عسكري أو أمني لتعزيز عملنا السياسي.
واردف "نحن قلنا بشكل واضح بأننا نلتزم بالبنود الواردة بالقرار 1701، وعلى أن يلتزم بها الإسرائيلي أيضاً، وسكتنا وصمدنا والنتيجة كانت التمادي والرسالة الردعية كانت ضرورية". واكد بان الجيش اللبناني يملك العزيمة الوطنية لكنه لا يملك السلاح اللازم للدفاع عن لبنان.
ولفت الى اننا سنسعى إلى "تكبير" الكتلة النيابية التي تؤيد المرشح الرئاسي سليمان فرنجية ومتمسكون به، ومن حق فريق المعارضة التمسك بمرشحه.
وتعليقاً على اسم قائد الجيش: قال "ما عنا فيتو على حدا".
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