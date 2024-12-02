ترامب: إذا لم يطلق سراح الاسرى في غزة قبل 20 الشهر المقبل فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانه إذا لم يطلق سراح الاسرى في غزة قبل 20 الشهر المقبل، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط.
ولفت ترامب في تصريح له، الى انه سيتم ضرب المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل أقوى من أي ضربة شهدها التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة. ولفت الى ان الجميع يتحدث عن الاسرى بوحشية وبشكل غير إنساني، وبما يتعارض مع إرادة العالم، ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال.
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