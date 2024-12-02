اشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بحزمة دعم عسكري بقيمة 725 مليون دولار للتصدي للهجمات الروسية. وأوضح بلينكن في تصريح، أن المساعدات ستشمل صواريخ ستينغر وذخيرة لمنظومة "هيمارس" الصاروخية وطائرات مسيرة وألغاما أرضية وغيرها من الأسلحة.

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: اميركا ستزود أوكرانيا بحزمة دعم عسكري بقيمة 725 مليون دولار للتصدي للهجمات الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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