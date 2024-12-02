غارات اسرائيلية على أرنون وبصليا والبريج ومرتفعات جبل صافي واطراف اللويزة ومليخ

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً بلدة أرنون، بصليا، البريج، مرتفعات جبل صافي واطراف اللويزة ومليخ في اقليم التفاح وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي.

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