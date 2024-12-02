الشرطة الاميركية: القبض على موظف في الكونغرس بحوزته ذخيرة

اعلنت الشرطة المسؤولة عن حماية الكونغرس الأميركي إن أحد الموظفين المعاونين لعضو ديمقراطي في مجلس النواب أُلقي القبض عليه في مبنى الكابيتول اليوم الاثنين بعد العثور على ذخيرة في حقيبته خلال فحص أمني.
وأوضحت الشرطة في بيان، أن الموظف يدعى مايكل هوبكنز ويعمل مع النائب جو موريل، الذي يمثل إحدى مناطق شمال نيويورك. وذكرت الشرطة أنها عثرت على أربع خزائن من الذخيرة و11 طلقة بحوزته دون العثور على أي سلاح.
وذكرت شرطة الكابيتول إن هوبكنز أبلغ أفراد الأمن بأنه نسي أن الذخيرة كانت في حقيبته.
ويواجه هوبكنز الآن اتهامات بحيازة ذخيرة بالمخالفة للقانون.
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