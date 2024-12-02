اليوسف: منح وسحب الجنسية " قرار سيادي" لا تنظره المحاكم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إن باب التظلمات على قرارات لجنة التحقيق بالجنسية ل يُفتح بعد، مبيناً بأنه سيتم فتح باب التظلمات قريباً.

وأضاف اليوسف على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الاماراتي الـ53 في سفارة الإمارات بالكويت، إن المحكمة الدستورية سبق وأكدت أن منح وسحب الجنسية من القرارات السيادية التي لا ينظر فيها القضاء.

وتابع :"نتمنى أن يدرك الجميع ذلك، وهناك أكثر من محامٍ ذكر ذلك فيما يطالب البعض باللجوء إلى القضاء الذي فصل في قضية الجنسية بأنه قرار سيادي".

نوال وداود حسين

وكان مرسوم رسمي قد صدر في الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والفنانة نوال ، إلى جانب عدد آخر من الأسماء، بعضها يتمتع بشهرة كبيرة، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، وجذب الأنظار نحو هذا الملف بقوة.

ووفق تقارير، فإن القرار صدر عن اللجنة العليا في الكويت، عقب اجتماعها الخميس الماضي، إذ ناقشت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من 1758 حالة، ضمن حملة موسعة أطلقتها الدولة من أجل إعادة تنظيم قانون الجنسية.

هذا وتتضمن الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أدخلت تعديلات قانونية على قانون الجنسية في أيلول (سبتمبر) الماضي.