اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بان سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية الاسرائيلية اعترضت قبل قليل في منطقة البحر الأحمر مسيرة تم اطلاقها من جهة الشرق، حيث تم اعتراض السفينة المسيرة قبل اختراقها الأجواء الاسرائيلية. وذكر بانه لم يتم تفعيل انذارات وفق السياسة المتبعة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة أطلقت من الشرق في منطقة البحر الأحمر قبل وصولها الأراضي الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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