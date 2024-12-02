النشرة: غارة اسرائيلية على السريرة في قضاء جزين وغارة على يارون

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بوقوع غارة على السريرة، في ما يسمى حورتا التحتا، في قضاء جزين.

ولفت الى وقوع غارة جوية على بلدة يارون في القطاع الاوسط، يرافقها إطلاق نار.