سانا: الجيش السوري يحرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في حماة

اشارت وكالة الانباء السورية "سانا" الى ان الجيش السوري نجح في صد الهجوم الإرهابي، وحرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في حماة من سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيح حديد.

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