وزير الخارجية المصري: محادثات فتح وحماس لتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة الكاملة على قطاع غزة بعد الحرب

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن وفدين من حركتي فتح وحماس يبحثان في القاهرة في سبل تمكين السلطة الفلسطينية من "تولّي الأمور بشكل كامل" في قطاع غزة بعد الحرب.

واوضح عبد العاطي في المؤتمر الوزاري لإغاثة غزة المنعقد في القاهرة، بان "هناك وفدان لحركتي فتح وحماس هنا في القاهرة يتشاوران لسرعة التوصل إلى تفاهم مشترك في ما يتعلق بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي يتمّ تمكين السلطة الفلسطينية لتولّي الأمور بشكل واضح وكامل بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وكان قيادي في حركة حماس لم يكشف عن اسمه قال صباح الاثنين لـ"فرانس برس" إن وفد الحركة بقيادة خليل الحية التقى وفدا قياديا من حركة فتح بقيادة القيادي عزام الأحمد، "وبحث معه ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب".

وذكر أن المناقشات مع فتح تجري برعاية مصرية وتركّزت على تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية.

وأكّد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة جمال عبيد في اتصال هاتفي حصول اللقاء، معتبرا أن اللقاءات بين الحركتين "مهمة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني".