"النشرة": غارة إسرائيلية على كفرشوبا وتحليق للطيران الحربي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "يسجل في هذه الاثناء تحليق للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا مع غارة على كفرشوبا واطراف الجنوبية الشمالية لبلدة شبعا".

وفي وقت سابق، اعلن حزب الله في بيان، بانه على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذت المقاومة الإسلاميشة مساء اليوم الإثنين ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.