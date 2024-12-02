السعودية تختتم الجسر الجوي الاغاثي ومركز الملك سلمان يواصل توزيع الملابس الشتوية في صيدا والشوف وعاليه وجبل لبنان الشمالي

اختتم اليوم الجسر الجوي الإغاثي المسير من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة و الاعمال الانسانية المرسل إلى الجمهورية اللبنانية، بوصول الطائرة السابعة والعشرين الى مطار بيروت الدولي وعلى متنها حزمة من المواد الغذائية والايوائية بحضور سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بن عبد الله بخاري وكل من وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وأمين عام الهيئة العليا للاغاثةاللواء الركن محمد خير، وقد تلا سعادة السفير البيان الصحفي باختتام الجسر الجوي كمرحلة اولى من الاستجابة الانسانية والاغاثية للشعب اللبناني، على أن المركز يعتزم البدء بتدشين المرحلة الثانية من تنفيذ المشاريع الاغاثية من غذائية وايوائية وصحية والتي ستلامس احتياجات ومتطلبات الشعب اللبناني.
وفي إطار الجهود الإنسانية، يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء تنفيذ مشروع "كنف 3" في جمهورية لبنان لعام 2024، يشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة صيدا وبيروت، وقد استفاد عدد ١٤٠٤ من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع اللبناني المضيف القاطنين في: صيدا، الشوف، عاليه وجبل لبنان الشمالي.
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