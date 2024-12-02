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الرئيس الفرنسي يصل الرياض للمشاركة في قمة "المياه الواحدة"

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واس - الرياض  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يصل الرياض للمشاركة في قمة "المياه الواحدة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرياض مساء اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة العربية ، والمشاركة في قمة "المياه الواحدة".
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

الرئيس الفرنسي يصل إلى الرياض - واس
وصول الرئيس الفرنسي إلى الرياض - واس

وصول الرئيس الفرنسي إلى الرياضكما استقبله صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وسفير فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف.
كذلك كان في استقباله، مدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
وصول الرئيس الفرنسي إلى الرياض - واس
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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