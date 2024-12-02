- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يصل الرياض للمشاركة في قمة "المياه الواحدة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل الرياض مساء اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة العربية السعودية، والمشاركة في قمة "المياه الواحدة".
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.
وصول الرئيس الفرنسي إلى الرياضكما استقبله صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وسفير فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف.
كذلك كان في استقباله، مدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.
وصول الرئيس الفرنسي إلى الرياضكما استقبله صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وسفير فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف.
كذلك كان في استقباله، مدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.