شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع عدد من المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

علاقات السعودية مع الدول

السعودية والسودان

سفير اليابان المعيّن لدى السعودية

سفير هولندا لدى السعودية

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، عددًا من المسؤولين اليوم الاثنين.واستقبل "الخريجي" سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف.واستعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل سفير جمهورية جنوب السودان لدى المملكة جون صامويل بوقا، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق.أيضا استقبل سفير اليابان المعيّن لدى المملكة باسوناري مورينو. وخلال الاستقبال، رحّب بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.فيما استقبل سفير دولة فلسطين المعيّن لدى المملكة السيد مازن محمد راتب غنيم، ورحّب بالسفير ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.كذلك استقبل سفير مملكة هولندا المعين لدى المملكة هانز بيتر فان دير فوده.وخلال الاستقبال، رحّب معاليه بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.