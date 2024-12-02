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صور.. نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع عدد من المسؤولين

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، عددًا من المسؤولين اليوم الاثنين.
واستقبل "الخريجي" سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف.

علاقات مع الدول

واستعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

السعودية والسودان

كما استقبل سفير جمهورية جنوب السودان لدى المملكة جون صامويل بوقا، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق.
نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جنوب السودان لدى المملكة - واس

سفير اليابان المعيّن لدى السعودية

أيضا استقبل سفير اليابان المعيّن لدى المملكة باسوناري مورينو. وخلال الاستقبال، رحّب بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
فيما استقبل سفير دولة فلسطين المعيّن لدى المملكة السيد مازن محمد راتب غنيم، ورحّب بالسفير ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
نائب وزير الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة - واس

سفير هولندا لدى السعودية

كذلك استقبل سفير مملكة هولندا المعين لدى المملكة هانز بيتر فان دير فوده.
وخلال الاستقبال، رحّب معاليه بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
نائب وزير الخارجية يستقبل سفير هولندا لدى المملكة - واس
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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