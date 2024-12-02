تكنولوجيا: هاتف Honor X9c Smart ينطلق رسمياً بكاميرة مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor في السوق الصيني اليوم هاتفها المتوسط Honor X9c Smart، بمعالج Dimensity 7025-Ultra، وكاميرة مزدوجة.

يتميز هاتف Honor X9c Smart بشاشة LCD بدقة 6.8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً تتميز الشاشة بسطوع بنسبة 850 nits، ويدعم معدل تحديث 120HZ.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق X9c Smart بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

من جانب أخر يأتي هاتف Honor X9c Smart برقاقة معالج Dimensity 7025-Ultra، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة MagicOS 8.

كما ينطلق هاتف Honor X9c Smart بقدرة بطارية 5800 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35W، ويأتي مستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل في الإطار الجانبي للهاتف.

وتقدم الشركة الهاتف للأسواق باثنان من الإختيارات في الألوان، على أن يتم الكشف عن سعر الهاتف لاحقاً بينما يتوفر للبيع بدءاً من 11 من ديسمبر.

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