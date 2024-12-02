شكرا لقرائتكم خبر عن طريف في المقدمة.. أقل درجات حرارة في المملكة يوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المملكة، فقد سجلت طريف 3 درجات مئوية.وفي المرتبة الثانية، جاءت القريات مسجلة 4 درجات، ثم تبوك ورفحاء بـ 6 مئوية.وأخيرًا جاءت كل من حائل وعرعر، وسجلت كل منهما 7 درجات مئوية.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

