شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. وزراء الخارجية يطالبون مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزراء الخارجية المشاركون في مؤتمر "القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة"، أن الوضع الإنساني في غزة مأساوي، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لوقف إطلاق النار بغزة، وتشجيع حل الدولتين وتكثيف الجهود لإعادة إعمار البنية التحتية بالقطاع.

وشدد الوزراء على أهمية السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالعمل بحرية في قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة دون قيد أو شرط.

كسر الحصار على غزة

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمته خلال المؤتمر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء المجاعة التي تسببت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية كاملة الحقوق.

وشدد على ضرورة مضاعفة الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تتعرض لمحاولات إسرائيلية لتقويض عملها.



دعم السلطة الفلسطينية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تياني في كلمة مماثلة، أن السلطة الفلسطينية تواجه تحديًا سياسيًا كبيرًا وهي بحاجة إلى الدعم، وأن بلاده مستعدة لدعم العملية السياسية لوقف إطلاق النار وتشجع حل الدولتين.

ودعا تياني إلى ضرورة وقف التصعيد، وتكثيف الجهود للعمل بشكل أكبر نحو الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه الانتظار في تلك الأوضاع.

وبدورها طالبت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة دعم بلادها لأي آليات من شأنها الحفاظ على أرواح المدنيين في غزة.

وأكدت في كلمتها، أن وقف إطلاق النار في غزة مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، حيث الكثير من الضحايا من المدنيين يسقطون يوميًا بسبب استمرار هذه الحرب.

العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في كلمه مماثلة، أن بلاده ستستمر في دعم العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وستواصل الحشد الدولي للمطالبة بحل سياسي يضمن التعايش ويحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني.



وقال بارو إن الوضع لم يعد مقبولًا، ويجب فتح جميع المعابر الإنسانية على الفور لإيصال المساعدات إلى غزة، مشددًا على أهمية السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالعمل بحرية في قطاع غزة والضفة الغربية مع احترام جميع القوانين الدولية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي التزام بلاده بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ودعم الأنشطة الإنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، إضافة إلى الأنشطة الفرنسية التي تنفذ بشكل مباشر في المنطقة.

وضع مأساوي

وصف وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيى في كلمة مماثلة، الوضع في غزة بالمأساوي حيث يعكس حجم الكارثة الإنسانية الكبيرة التي تواجه سكان القطاع.

وحذر من خطورة ازدواجية المعايير على مصداقية النظام الدولي، مؤكدًا إدانة بلاده لتشريعات الاحتلال الرامية إلى حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى جانب الانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية.



وبدوره شدد وزير الخارجية البحريني د. عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة دون قيد أو شرط.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لمعالجة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من القطاع وإعادة فتح جميع المعابر، ورفع كل العوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع، ما يسمح لمنظمات الإغاثة بالعمل بشكل آمن وفعال.

تحقيق حل الدولتين

وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه في كلمته، الوضع الإنساني في قطاع غزة بالكارثي بسبب نقص المساعدات والمجاعة.

وطالب بضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لإنهاء معاناة الإنسانية بالقطاع، مؤكدًا أن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون خطوة نحو تحقيق السلام الشامل عبر حل الدولتين، لضمان بناء دولة فلسطينية مستقلة ودعم الاستقرار في المنطقة.

وذكر وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في كلمته، أن الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بلغ مستويات غير مسبوقة من المأساوية، وأكد أن هذا الوضع يتطلب وقفة دولية جادة لتخفيف معاناته.

وأوضح أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تحقيق حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام.

وأكد وزير الخارجية التونسي محمد النفطي، أن الشعب الفلسطيني في حاجة ملحة لاسترداد حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الذي يعاني منه منذ عقود.

وأعرب عن استعداد بلاده الكامل للإسهام في أي جهد تضامني دولي يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

