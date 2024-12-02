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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الطائرات الجوية ترافق طائرة الرئيس الفرنسي في أجواء المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رافقت مجموعة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية الطائرة الرئاسية لرئيس الجمهورية الفرنسية في أجواء المملكة، وحتى وصولها مطار الملك خالد الدولي.
كان وصل الرياض مساء اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة العربية السعودية، والمشاركة في قمة "المياه الواحدة".
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وأُجريت مراسم استقبال رسمية لفخامتهن وعقد سموّه لقاءً موسّعًا مع الرئيس الفرنسي.
كما أنه تقدير لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليًا.
أيضا تكمن أهمية زيارة رئيس فرنسا للمملكة ولقائه بسمو ولي العهد -حفظه الله- في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة، ولبنان، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
كان وصل الرياض مساء اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة العربية السعودية، والمشاركة في قمة "المياه الواحدة".
استقبال الرئيس الفرنسي في الرياضوكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وأُجريت مراسم استقبال رسمية لفخامتهن وعقد سموّه لقاءً موسّعًا مع الرئيس الفرنسي.
زيارة الرئيس الفرنسي للسعوديةهذا وتعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة تقدير الحكومة الفرنسية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
كما أنه تقدير لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليًا.
أيضا تكمن أهمية زيارة رئيس فرنسا للمملكة ولقائه بسمو ولي العهد -حفظه الله- في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة، ولبنان، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.