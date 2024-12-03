سوسن بدر تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل الباء تحتها نقطة

كواليس مسلسل الباء تحتها نقطة

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يمكنكم قراءة.. الجرافيك يُعطل طرح فيلم جبل الحريم لسوسن بدر ووفاء عامر في السينمات

عمل سينمائي منتظر لـ سوسن بدر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:24 صباحاً - بدأت الفنانةتصوير أول مشاهدها في مسلسل ""، والتي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من نجوم الوطن العربي، والعمل من إخراج هبة الصياغ وتأليف منى الظاهري.وحرصت النجمة سوسن بدر على الترويج للمسلسل، إذ شاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" مجموعة صور من كواليس العمل ظهرت من خلاله برفقة مخرجته ومؤلفته وعدد آخر من المشاركين به، معلقة "أول يوم تصوير مسلسل.. الباء تحتها نقطة.. سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الضخم للكاتبة الكبيرة منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ.. ويضم نجوماً من الإمارات والبحرين وسوريا والعراق والسودان".على جانب آخر تنتظر الفنانة سوسن بدر، عرض فيلمها الجديد "جبل الحريم" الذي يناقش قضايا عديدة تهم المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان.ويُشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من النجوم نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبدالبديع، أميرةالعايدي، ندى بهجت وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.كما عُرض مؤخراً لها فيلم " آل شنب" بدور السينما ويُشاركها البطولة كل من ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، هيدي كرم، محمودالبزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبوسعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج آيتن أمين.وتدور أحداث الفيلم، في إطار درامي عائلي حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد، وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الشقيقات الأربع وأبناءهنّ وأحفادهنّ؛ تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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