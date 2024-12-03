صلاح قابيل.. البداية بمسرح التلفزيون ونجاح كبير في السينما

ترك دراسة الحقوق من أجل التمثيل ونقطة انطلاق بمسرح التلفزيون

نجاح في السينما و5 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما االمصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - يعَد الفنانواحداً من أبرز الوجوه الفنية والسينمائية التي تعلّق بها الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي؛ حيث شارك ببطولة عدد كبير منوالمُسلسلات التلفزيونية أمام كبار النجوم، والتي حققت له نجاحاً وانتشاراً لدى الجمهور في مصر والوطن العربي.وبذكرى وفاته والتي توافق اليوم 3 ديسمبر، نستعرض لكم بداياته الفنية ونجاحه في السينما أمام كبار النجوم والمُخرجين؛ ليُصبح واحداً من أبرز الفنانين بالسينما المصرية والعربية.وُلد الفنانفي 27 يونيو عام 1931 بإحدى قُرى محافظة الدقهلية، وعقب ذلك انطلق بصحبة عائلته إلى القاهرة، والتي أكمل بها دراسته الثانوية؛ ليلتحق عقب ذلك بالجامعة لدراسة الحقوق، إلا أن عشقه للتمثيل جعله يترك دراسة القانون ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.عقب تخرُّجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، التحق الفنان صلاح قابيل بفرقة "مسرح التلفزيون" والتي قدّم معها العديد من المسرحيات، ومن أبرزها: "شيء في صدري، ليلة عاصفة جداً، اللص والكلاب"، والتي لاقت نجاحاً كبيراً؛ ليُشارك عقب ذلك بعدد من السهرات التلفزيونية والمُسلسلات الإذاعية، والتي فتحت له أبواب السينما أمام كبار الفنانين والمُخرجين.قد يعجبك: حسن يوسف .. نجاح لا ينسى مع سعاد حسني و4 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلممع بداية فترة الستينيات، جاءت أولى خطوات الفنانمع السينما من خلال فيلم "زقاق المدق"، المأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن إخراج حسن الإمام. وقد جسّد بطولة الفيلم أمام مجموعة من كبار الفنانين، ومن أبرزهم: شادية، يوسف شعبان، حسن يوسف.وعقب ذلك، شارك ببطولة العديد من الأفلام السينمائية، والتي تعَد من كلاسيكيات السينما المصرية، ومن أبرزها: "بين القصرين، الجبل، قصر الشوق، نحن لا نزرع الشوك"، والعديد من الأفلام الأخرى، كما جاء من أبرز أعماله السينمائية، تعاوُنه مع المُخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "العصفور".كما تعاون مع الفنان عادل إمام بالسينما بعدد من الأفلام السينمائية "الهلفوت، مسجل خطر".كما شارك أيضاً الفنانببطولة خمسة أفلام سينمائية تم اختيارها بقائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية؛ وفقاً لاستفتاء النقاد عام 1996، وهي أفلام: "بين القصرين، الجبل، أغنية على الممر، العصفور و البريء".وطوال مسيرة فنية استمرت لما يتجاوز الثلاثين عاماً، نجح الفنانفي أن يكون واحداً من كبار نجوم الأداء التمثيلي في مصر والوطن العربي. وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر عام 1992 عن عمر ناهز الـ61 عاماً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».