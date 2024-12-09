صبا مبارك تعلّق على تشبيهها بإنجي المقدّم في "وتر حساس"

خلال لقائها ضمن برنامج "سينماتك" المذاع عبر "التلفزيون السعودي"، علّقت الفنانة صبا مبارك على تشبيه الجمهور المصري لها بالفنانة إنجي المقدّم في الملامح ضمن مسلسل "وتر حساس"، الذي تشارك النجمتان في بطولته ويُعرض حالياً محققاً نجاحاً كبيراً.

وقالت صبا مبارك: "أنا وإنجي كان في شغل من الميكب أرتست إنه نظهر شكلنا قريب من بعض لأننا قرايب، لكن في نفس الوقت مش عارفة إيه المزعج إننا طالعين حلوين دا شيء حلو".

وأكدت صبا أنها ليست منزعجة من التعليقات أو من تشبيهها بإنجي المقدّم قائلةً: "التشبيه مش زاعجني، إنجي أختي وياريتنا شبه بعض".

يُذكر أنه يُعرض حالياً لـ صبا مبارك وإنجي المقدّم مسلسل "وتر حساس"، ويشاركهما في البطولة الفنانون: محمد علاء وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق...، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

كما تنتظر صبا عرض مسلسلها الجديد "موعد مع الماضي" المستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي تم عرضه في ثلاثة أجزاء، وينتمي الى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق.

ويضم مسلسل "موعد مع الماضي" في بطولته كوكبة من النجوم، بينهم: آسر ياسين ومحمود حميدة وشريف سلامة وشيرين رضا وركين سعد ومحمد ثروت ومحمد علاء وتامر نبيل وهدى المفتي...، وهو من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

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