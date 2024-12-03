شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر محمد رفاعي يكشف كواليس تعاونه مع بهاء سلطان في "حن عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه النجم بهاء سلطان بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم "حن عليا" واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع وسام عبد المنعم.

وقال شاعر الأغنية محمد رفاعى في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله مبسوط بنجاح الأغنية داخل الوسط الفني وخارجه، ونالت إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

وأضاف: مبسوط بالتعاون مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان لديه شعبية جماهيرية من كل أنحاء الوطن العربى، وقدمت الأغنية بشكل جديد ومختلف عليه، كما أننى سعيد بالتعاون مع كل من الملحن وليد سعد والموزع وسام عبد المنعم.

وأشار رفاعى إلى الجمهور ينتظر دائمًا أغانى بهاء سلطان بشغف لأنه مميز عن غيره من المطربين الموجودين على الساحة الغنائية نظرًا لما يمتلكه من مكانة كبيرة فى المجال الغنائى وصوت قوى وشعبية كبيرة واحساس عالى ومختلف.

وحقق الشاعر محمد رفاعى نجاحات كبيرة مع نجوم مصر والوطن العربى على مستوى الألحان والكتابة، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب وايهاب توفيق ولطيفة ونوال الزغبى وفضل شاكر وشيرين وأصالة واليسا وهيفاء وهبى وباسكال مشعلاني ومى سليم وغيرهم بكثير من نجوم الغناء .