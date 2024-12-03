كواليس خروج فيلم بضع ساعات في يوم ما إلى النور

سبب تأجيل طرح فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

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أبطال فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

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هشام ماجد وهنا الزاهد في السينما مجدداً

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:24 صباحاً - أعلن القائمون على فيلم "" عن طرحه أخيراً في دور السينما يوم 26 ديسمبر الجاري بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، ليخرج الفيلم إلى النور بعد 3 أعوام من انطلاق تصويره، حيث شهدت الأشهر الماضية تحديد أكثر من موعد لعرضه ولكن يتم التراجع والتأجيل مرة أخرى.فيلم "" تم تأجيله طوال الفترة الماضية بسبب أمور تسويقية، إلا أن منتجه أحمدالسبكي قرر في النهاية طرحه في دور العرض المصرية ابتدءاً من يوم 26 ديسمبر ليتم عرضه أثناء احتفالات الكريسماس والاستمرار في2025، مستغلاً حالة النجاح الكبيرة التي يعيشها معظم أبطاله على المستوى السينمائي أبرزهم هشام ماجد وهنا الزاهد وأسماء جلال ومي عمر.فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب محمد صادق صاحب رواية هيبتا والتي حولها لفيلم بعنوان "" تم عرضه عام 2016 وحقق نجاحاً لافتاً وأصبح واحداً من أبرز الأعمال الرومانسية في السينما خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع محمد صادق للإقدام على تحويل رواية "" إلى فيلم سينمائي أيضاً على غرار "هيبتا".يمكنكِ قراءة.. أفلام جديدة في طريقها إلى دور السينما قبل نهاية العامفيلم "" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.حيث تدور أحداثه حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.اقرئي أيضاً.. هشام ماجد وهنا الزاهد يلتقيان مجدداً على شاشة السينما نهاية العاميشهد الفيلم اجتماع هشام ماجد وهنا الزاهد في السينما مجدداً ولكن هذه المرة من خلال قصة رومانسية، بعدما قدما ثنائية كوميدية ناحجة في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة الذي تم عرضه في، وخلال أحداث الفيلم قدمت مي عمر قصة رومانسية مع أحمد السعدنى، وأيضاً أسماء جلال مع محمدالشرنوبي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».